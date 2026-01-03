Napoli Basket che rammarico | Varese vince al fotofinish un match dal grande equilibrio

Napoli Basket registra una sconfitta per 84-80 contro Varese, in un incontro equilibrato. La partita, valida per le final eight di Coppa Italia, ha visto gli azzurri perdere sul campo avversario, con Varese che conquista due punti importanti e si avvicina in classifica. La squadra di Magro dovrà ora concentrarsi sulle prossime sfide per rialzarsi in campionato.

