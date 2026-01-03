A Paullo, manca un luogo adeguato per la sepoltura dei defunti di fede islamica. L’assessore Badinjki invita la Regione a superare gli ostacoli ideologici e a intervenire, sottolineando che si tratta di una questione di rispetto e dignità umana. La richiesta mira a trovare una soluzione concreta e condivisa per garantire i diritti di tutte le comunità religiose presenti sul territorio.

Paullo (Milano), 3 gennaio 2026 – Mancano i luoghi per seppellire i morti di fede islamica e l’assessore all’Ambiente, Mobilità e Lavoro di Paullo, Abdullah Badinjki, lancia un appello al presidente della Regione Attilio Fontana. Negli ultimi giorni dell’anno - spiega Badinjki - tre cittadini di origine egiziana di fede islamica sono morti nel Sud Est Milanese e hanno portato all’attenzione della cronaca un problema che non riguarda un singolo territorio, ma che ha una dimensione regionale e nazionale. Una salma è stata rimpatriata in Egitto solo grazie a una colletta organizzata dalla comunità, dopo l’impossibilità di trovare un luogo dove seppellirla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Musulmani senza una sepoltura, appello alla Regione: “Abbattiamo i recinti ideologici, è una questione di dignità umana”

