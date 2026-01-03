MusiCometaSannio traguarda la XXVI edizione | un Itinerario di Pace tra note e parole

MusiCometaSannio torna con la sua XXVI edizione, intitolata “Itinerario di Pace”. La rassegna, organizzata dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio di Airola, propone un percorso musicale e culturale dedicato alla riflessione e alla condivisione. Un appuntamento che conferma l’impegno della manifestazione nel promuovere la musica come strumento di dialogo e di pace, nel rispetto della tradizione e dell’eccellenza artistica.

Tempo di lettura: 3 minuti La grande musica torna protagonista nel Sannio con la XXVI edizione di MusiCometaSannio, la storica rassegna concertistica ideata e programmata dall’Accademia Progetto Musica AcliArteSpettacolo Sannio di Airola. Un appuntamento che da oltre un quarto di secolo rappresenta un punto di riferimento culturale e sociale per il territorio. Per questa edizione 2026, la rassegna assume una valenza simbolica ancora più forte adottando il sottotitolo “Voci e Accordi di Pace”. Non sarà solo una suggestione musicale, ma un connubio tra diverse arti grazie alla collaborazione con “Bereshit Teatro”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - MusiCometaSannio traguarda la XXVI edizione: un “Itinerario di Pace” tra note e parole Leggi anche: “Note e narrazioni, il mondo di Andrea Camilleri tra parole e musica” Leggi anche: A Trento continua la XXVI edizione della BITM: focus su turismo montano, sostenibile e rigenerativo Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Come Presidente dell’Associazione 'Progetto Musica' e Direttore Artistico di questa manifestazione, provo una profonda emozione nel presentare la XXVI edizione di MusiCometaSannio. Raggiungere il ventiseiesimo anno di attività è, per me e per l’intera fam - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.