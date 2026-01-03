Musica cinema e tv | il 2026 sarà l’anno di Battiato

Il 2026 si preannuncia come un anno dedicato a Franco Battiato, con eventi, mostre e iniziative che celebrano il suo contributo a musica, cinema e televisione. Un’occasione per riscoprire il suo patrimonio artistico, in un percorso che tiene viva la memoria di un artista che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano. Un tributo che invita a riflettere sull’eredità di Battiato, ancora presente nel nostro patrimonio culturale.

Tv, musei, musicisti e coreografi. Il 2026 sarà un anno all’insegna di Franco Battiato. Quest’anno più che mai ricco di avvenimenti dedicati al cantautore sarà una sorta di diario di un’assenza eloquentissima che dura ormai da cinque anni. L’omaggio infinito all’artista siciliano è già iniziato sui passi di danza di Kledi Kadiu, coreografo e storico primo ballerino della trasmissione Amici che è tornato a ballare sulle note di Voglio vederti danzare, singolo dell’album dedicato a Battiato Traiettorie impercettibili del polistrumentista Federico Mecozzi, storico collaboratore del compositore Ludovico Einaudi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

