Musei torna la domenica con ingresso gratuito | ecco cosa visitare

Domani, 4 gennaio, torna l’iniziativa #domenicalmuseo, promossa dal Ministero della Cultura. Ogni prima domenica del mese, è possibile visitare gratuitamente musei, parchi archeologici, castelli, ville e giardini statali. Un’occasione per scoprire il patrimonio culturale italiano in modo accessibile e senza costi, valorizzando le ricchezze del nostro patrimonio storico e artistico.

Domani 4 gennaio torna l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del ministero della Cultura che offre l'ingresso gratuito – ogni prima domenica del mese – nei musei, nei parchi archeologici, nei castelli, nei complessi monumentali, nelle ville e nei giardini statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura e, dove previsto, sarà necessario prenotare l'accesso. La precedente edizione del 7 dicembre ha registrato 247.108 ingressi. Tutte le informazioni e l'elenco completo degli istituti che aderiscono all'iniziativa sono disponibili alle pagine http:cultura.gov.itdomenicalmuseo e sull'app Musei italiani.

Domenica 4 gennaio torna la prima domenica del mese a ingresso gratuito nei Musei civici di Roma Capitale. Un invito a scoprire o riscoprire le mostre in corso, dai Musei Capitolini con Antiche civiltà del Turkmenistan e I Colori dell’Antico, alla Centrale Mont - facebook.com facebook

