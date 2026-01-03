Musei | gestione del Comune

I musei cittadini di Colle ritornano sotto la gestione diretta del Comune. Dopo le precedenti notizie sulla gestione affidata alla Pro Loco, l’amministrazione comunale ha ufficializzato questa decisione tramite una nota ufficiale. Questa scelta mira a garantire un miglior controllo e una valorizzazione più efficace del patrimonio culturale locale. La ripresa della gestione diretta rappresenta un passo importante per il rafforzamento dei servizi e delle attività culturali nel territorio.

I musei cittadini di Colle ritornano ad una gestione diretta del Comune. La Nazione aveva già anticipato che la gestione era stata affidata alla Pro Loco, ora l'ufficialità con una nota dell'amministrazione. "Un passaggio importante, che rafforza il legame tra il patrimonio culturale della città e la comunità che ogni giorno lo vive, lo attraversa e lo costruisce – viene affermato in una nota –. Sono attivi i nuovi orari di apertura, pensati per rendere i musei sempre più accessibili e vicini a cittadini e visitatori. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sui canali ufficiali del Comune e dei musei".

