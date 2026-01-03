Murelli Lega | Dalla Manovra 2026 sostegno concreto all’Apl per la lotta contro le leucemie

La Manovra 2026 della Legge di Bilancio rinnova il sostegno al terzo settore e al settore socio-sanitario, destinando risorse a organizzazioni che offrono supporto ai pazienti, tra cui le associazioni di volontariato. Questa attenzione mira a rafforzare le iniziative di assistenza e ricerca, contribuendo alla lotta contro le leucemie e altre malattie, nel rispetto delle esigenze di chi opera quotidianamente in questo ambito.

