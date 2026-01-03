Muore per il monossido di carbonio | dramma in una casa di Montevarchi

Un uomo di 68 anni è deceduto a Montevarchi a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio, in un episodio che ha sconvolto il Valdarno. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, evidenziando ancora una volta i rischi legati a questa insidiosa sostanza. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze di questo tragico evento.

MONTEVARCHI – Un inizio d'anno tragico nel Valdarno, dove il killer silenzioso"è tornato a colpire. Un uomo di 68 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio di ieri (2 gennaio) a causa di una letale intossicazione da monossido di carbonio. Il dramma si è consumato intorno alle 18 in un'abitazione di via Burzagli, nel cuore di Montevarchi, dove un sospetto accumulo di gas ha trasformato un normale pomeriggio in una trappola mortale. L'allarme è scattato quando alcuni parenti o vicini, insospettiti dal silenzio nell'appartamento, hanno allertato i soccorsi. Al loro arrivo, i vigiili del fuoco e i sanitari del 118 si sono trovati di fronte a una situazione disperata: l'aria all'interno dei locali era satura del gas, tanto da rendere necessario l'immediato arieggiamento di tutte le stanze prima di poter operare in sicurezza.

