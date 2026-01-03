Moviola Juve Lecce LIVE | gli episodi dubbi del match
Segui la moviola di Juventus-Lecce, una panoramica degli episodi più discussi e controversi della partita valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. In questa analisi vengono analizzati gli interventi arbitrali e le decisioni più rilevanti, offrendo una visione obiettiva degli episodi dubbi durante il match. Un approfondimento utile per chi desidera comprendere le principali situazioni arbitrali della partita.
Moviola Juve Lecce: tutti gli episodi discussi e spinosi della sfida valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie A 202526. La Juve affronta il Lecce nella 18ª giornata del campionato di Serie A 202526. Arbitra l’incontro Collu. Nel ruolo di assistenti sono stati indicati Berti e Bianchini, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Marcenaro. Al VAR opererà Doveri, supportato dall’assistente Ghersini nel ruolo di AVAR. L’analisi di tutti gli episodi da moviola della partita. JUVE LECCE LIVE 1? FISCHIO D’INIZIO – Cominciata Juve Lecce. IN AGGIORNAMENTO .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Moviola Como Juve LIVE: gli episodi dubbi del match
Leggi anche: Moviola Lazio Juve LIVE: gli episodi dubbi del match
Pisa-Juventus, la MOVIOLA: il var conferma il goal di Yildiz, chiesti tre rigori. Errore di Maresca sul giallo ad Angori. Manca un giallo a Kalulu.; Atalanta-Inter moviola, rigori e goal annullati: la spiegazione degli episodi e cosa è successo; Juve Lecce LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca; Pisa-Juventus, la moviola live: tutti gli episodi.
Juventus-Lecce: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La partita tra Juventus e Lecce è in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com
Juventus-Lecce diretta Serie A: segui la partita di campionato oggi LIVE - I bianconeri arrivano alla sfida dello Stadium da quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League. corrieredellosport.it
Juventus – Lecce LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 18° Giornata - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 18° Giornata Serie A, Sabato 3 Gennaio ore 18:00. stadiosport.it
Gol annullato a PULISIC, rigore chiesto da CHEDDIRA: l'analisi dei episodi di MILAN-SASSUOLO | DAZN
#juventus #var #moviola Maresca ci ha provato mah... tantissimi episodi dubbi fischiati contro la Juventus, da un possibile rigore per la Juve a fallo fischiato contro..... Il video lo trovate sul mio canale YouTube BJtv - facebook.com facebook
Moviola #PisaJuve, #Maresca perde sui gialli. E c’è un rebus x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.