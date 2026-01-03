Movida a Napoli controlli delle forze dell’ordine e Asl nella zona dei ‘baretti’

Nella zona dei ‘baretti’ di Chiaia a Napoli, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante la movida. Gli interventi sono stati condotti da polizia, Guardia di Finanza, polizia locale e personale Asl, nell’ambito di un’azione coordinata per monitorare il territorio e prevenire eventuali irregolarità. Tali controlli rientrano nelle iniziative di sicurezza promosse dalla Questura di Napoli.

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della " movida ", gli agenti della Polizia di Stato, e nello specifico dei Commissariati San Ferdinando e San Paolo, della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, unitamente ai militari della Guardia di Finanza ed al personale della Polizia Locale e dell'Asl Na 1, hanno effettuato controlli nella zona dei "baretti" di Chiaia e nelle strade limitrofe. Nel corso del servizio gli operatori hanno indentificato 49 persone e controllato 14 attività commerciali; ad alcuni titolari sono state contestate diverse non conformità significative e 4 esercizi commerciali sono stati sanzionati per violazioni in materia igienico sanitaria, per irregolarità del manuale Haccp (relative alle condizioni di sicurezza ed igiene alimentare), per inosservanza delle prescrizioni in materia di impatto acustico e per aver occupato il suolo pubblico in eccedenza rispetto a quanto previsto dalla concessione comunale, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 4000 euro.

