Mostra genitali ad una signora e all’amico stacca orecchio

Un uomo è stato arrestato dopo aver molestato una donna mostrandole i genitali. In seguito, ha aggredito un uomo intervenuto in suo soccorso, staccandogli un pezzo di orecchio. L’episodio è avvenuto in un contesto di tensione e violenza, e le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi contro comportamenti aggressivi e molesti.

Ha aggredito e molestato una donna mostrandole i genitali e poi ha staccato un pezzo d’orecchio all’amico intervenuto in soccorso della donna e con cui aveva litigato poco prima. Così l’uomo, un 29enne pregiudicato e alterato da alcol e droga, è stato arrestato con le accuse di lesioni personali gravissime, violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. È successo a Capodanno a Marmirolo (Mantova): l’uomo era andato a trovare l’amico 58enne che però, dopo una lite, lo aveva cacciato di casa. Una volta fuori, il 29enne si è accorto di aver dimenticato le sue chiavi e ad una vicina ha chiesto una scala per raggiungere la finestra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

