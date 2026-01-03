Mosca condanna raid Usa in Venezuela

La Russia ha condannato l'intervento militare degli Stati Uniti in Venezuela, sottolineando l'assenza di motivazioni valide per l'azione. In una dichiarazione ufficiale, Mosca ha evidenziato come l'ostilità ideologica abbia prevalso sulla diplomazia, evidenziando le tensioni tra le due nazioni e il rischio di escalation nella regione. La posizione russa si inserisce nel contesto di un dibattito internazionale sulla legittimità e le conseguenze di tali interventi.

12.30 La Russia ha condannato l'azione militare degli Stati Uniti in Venezuela, affermando che non esisteva alcuna giustificazione sostenibile per l'attacco e che "l'ostilità ideologica" ha prevalso sulla diplomazia. "Questa mattina gli Stati Uniti hanno commesso un atto di aggressione armata contro il Venezuela. Ciò è profondamente preoccupante e condannabile", ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota, diffusa dall'agenzia di stampa russa Tass. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Venezuela, maxi flotta Usa davanti alle coste: Mosca condanna eccesso forma militare Leggi anche: Raid militari Usa contro basi narcotraffico in Venezuela. Maduro chiede aiuto a Mosca ma Trump smentisce Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Raid ucraino sulla villa di Putin, il Cremlino fornisce agli Usa le presunte rotte seguite dai droni di Kiev; Ucraina, ancora raid russi. Zelensky: No consenso con Usa su Donetsk e Zaporizhzhia; Kiev, un milione al buio dopo i raid russi. Oggi Zelensky vede Trump; Mosca: ancora raid sull'Ucraina, agli USA le prove su attentato a Putin. Esplosioni in Venezuela, Mosca condanna «l'aggressione armata degli Usa, forte preoccupazione» - L'Ambasciata d'Italia a Caracas invita gli italiani in Venezuela «a non uscire di casa ed evitare gli spostamenti». ilmessaggero.it

Mosca condanna 'l'aggressione armata al Venezuela' - Il ministero degli Esteri russo ha condannato l' "aggressione armata degli Usa contro il Venezuela". ansa.it

Kiev: "Mosca prepara attacco su larga scala". Riunione consiglieri sicurezza di 15 Paesi a Kiev - Mosca condanna 'l'aggressione armata al Venezuela' Il ministero degli Esteri russo ha condannato l' "aggressione armata degli Usa contro il Venezuela". msn.com

usa attacca il Venezuela

Esplosioni e aerei su Caracas: “Colpite basi militari”. Il Venezuela dichiara lo stato d'emergenza. Il ministro della Difesa schiera l'esercito: "Non soccombiamo". Mosca condanna “l’aggressione armata”. La Colombia: "Si riunisca l'Onu". L'Iran: "Violazione della - facebook.com facebook

#salvatore aitala, chi è il giudice condannato da Mosca a 15 anni (in contumacia) e difeso da Sergio #mattarella x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.