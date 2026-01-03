Morto a 15 anni mentre gioca a calcetto a Pordenone | indagato il medico che gli aveva dato l’idoneità sportiva

È stato aperto un procedimento penale per la morte di Paul Nana Ampong, il quindicenne deceduto durante una partita di calcetto a Pordenone. Indagato il medico che aveva rilasciato l’idoneità sportiva, nel tentativo di accertare eventuali responsabilità mediche. La vicenda solleva questioni sulla valutazione dei rischi e sulla gestione della salute degli atleti giovanili.

Paul Nana Ampong è deceduto durante una partita con amici. C'è un indagato nella vicenda della morte di Paul Nana Ampong, il quindicenne deceduto alla vigilia di Natale mentre giocava a calcetto con gli amici a Pordenone. Si tratta del medico dello sport che aveva rilasciato al ragazzo l'idoneità all'attività agonistica. Un passaggio formale, disposto dalla Procura della Repubblica come atto dovuto a tutela delle garanzie difensive, ma che apre un caso giuridico e medico destinato ad avere un peso ben oltre i confini locali. L'iscrizione nel registro degli indagati e l'autopsia fissata. L'iscrizione del professionista nel registro degli indagati serve a consentirgli di nominare un proprio consulente in vista dell'autopsia, fissata per l'8 gennaio. Pordenone, malore durante una partita di calcio: morto 15enne; Ragazzino di 15 anni muore mentre gioca a calcetto con gli amici; Malore mentre gioca al calcio, muore un ragazzo di 15 anni a Pordenone; Paul Nana Ampong morto a 15 anni mentre giocava a calcio: «Un fiore sul suo banco, poi resterà come lo ha lasciato». Morto a 15 anni mentre gioca a calcetto: chi è il primo indagato sulla tragedia di Paul Nana Ampong - Paul Nana Ampong morto durante una partita di calcetto: indagato il medico dello sport che rilasciò l'idoneità agonistica. nordest24.it

Morto a 15 anni mentre giocava a calcetto alla Vigilia di Natale: indagato medico sportivo a Pordenone - C'è un indagato nella vicenda del 15enne morto alla vigilia di Natale nel corso di una partita a calcetto con gli amici, a Pordenone. msn.com

Il 15enne morto alla vigilia di Natale mentre giocava a calcetto: indagato il medico dello sport. Quello di Pordenone un caso destinato a fare scuola - C'è un indagato nella vicenda del 15enne morto alla vigilia di Natale mentre giocava a calcetto con gli amici, a Pordenone . gazzettadelsud.it

Morto a calcetto a 15 anni, indagato medico dello sport. La procura di Pordenone ha fissato l'autopsia per l'8 gennaio - facebook.com facebook

