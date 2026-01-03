Morti investito da un’auto dopo la lite il sindaco sgomento | A Sordio mai tanta violenza

A Sordio, nel lodigiano, si è verificato un grave episodio di violenza con un doppio investimento avvenuto volontariamente in via Turati. L’incidente, avvenuto nella sera di venerdì 2 gennaio, ha provocato la morte di una persona e ha lasciato la comunità sotto shock. Il sindaco esprime il suo rammarico per un episodio che segna profondamente il paese, evidenziando la gravità della situazione.

Sordio (Lodi), 3 gennaio 2026 – Sgomento e dolore a Sordio dopo il drammatico, doppio investimento volontario avvenuto ieri sera, venerdì 2 gennaio, intorno alle 23 in via Turati. A perdere la vita è stato un 49enne pavese. È rimasto ferito in modo lieve anche un suo amico 50enne, già dimesso dall'ospedale. Alla guida del Range Rover che li ha travolti c'era un milanese di 50 ann i, ora in carcere a Lodi con l'accusa di omicidio volontario. Secondo gli inquirenti, l'episodio sarebbe maturato al termine di una lite per questioni di parcheggio o danni alle auto, degenerata fino al tragico inseguimento.

