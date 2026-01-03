Morte di Luna la verità dagli esami Tutte le ipotesi restano aperte

Lunedì 3 gennaio 2026, a Siena, si è appresa la tragica notizia della morte di Luna Falchi, 26 anni, impiegata in una pizzeria. Gli esami e le analisi condotti finora non hanno ancora chiarito le cause del decesso, lasciando aperte diverse ipotesi. La vicenda richiede approfondimenti accurati per fare luce su quanto accaduto e comprendere le circostanze di questa tragica perdita.

Siena, 3 gennaio 2026 – Servirà un’indagine molto approfondita per stabilire le cause della morte di Luna Falchi, la giovane di 26 anni che lavorava in una pizzeria a Siena. Trovata senza vita dalla madre, lunedì mattina intorno alle 11, nella sua abitazione. Una casa popolare molto carina dove viveva da sola, in via Bernardo Tolomei, da poco meno di un anno. LUNA FALCHI CASA I risultati dell’autopsia. Una tragedia di cui ancora non sono chiari i contorni. Di qui l’importanza delle risultanze dell’autopsia eseguita ieri dal professor Mario Gabbrielli su incarico del pm Niccolò Ludovici. Ma soprattutto degli esami tossicologici visto che, sin da subito, sono stati esclusi segni di violenza da parte di terze persone optando per un malore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morte di Luna, la verità dagli esami. Tutte le ipotesi restano aperte Leggi anche: Morte Campobasso, aperte tutte ipotesi Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso, tutte le ipotesi: c’è anche il veleno per topi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Si indaga sull'orario della morte di Luna Falchi, la famiglia non aveva più notizie di lei da Santo Stefano. Telefono al setaccio per ricostruire le ultime ore - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.