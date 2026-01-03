Mornico in un cascinale auto parti di veicoli e rifiuti elettronici | l’ipotesi del centro spedizioni abusivo

A Mornico al Serio, un cascinale è stato sequestrato dai Carabinieri Forestali per aver operato come centro spedizioni abusivo. L’area, delimitata da nastri bianchi e rossi, ospitava parti di veicoli e rifiuti elettronici, sospettati di essere smaltiti illegalmente. L’intervento è scaturito da una segnalazione e si inserisce nelle attività di controllo sul rispetto delle normative ambientali.

Mornico al Serio. Dei nastri bianchi e rossi, ora, delimitano l'area del cascinale, trasformata in un deposito non autorizzato e posta sotto sequestro dai Carabinieri Forestali del Nucleo di Grumello del Monte intervenuti su segnalazione nella giornata di venerdì 2 gennaio. Sul piazzale i militari hanno rinvenuto veicoli dismessi, parti di automobili, rifiuti elettronici e container. Secondo quanto potuto ricostruire finora l'area potrebbe essere stata utilizzata per attività di recupero e stoccaggio di materiali pericolosi derivanti dalla demolizione di auto e da componenti elettroniche. Attualmente sono in corso accertamenti sulle finalità del deposito per verificare, tra le altre cose, se i materiali fossero destinati allo smaltimento o a spedizioni transfrontaliere: il sospetto è, infatti, quello per cui l'area potesse essere adibita a vero e proprio centro di spedizioni.

