Monza bimbo di 9 anni resta solo sul treno | momenti di angoscia poi il lieto fine

A Monza, un bambino di 9 anni è stato lasciato solo a bordo di un treno, creando momenti di preoccupazione. La situazione, inizialmente fonte di angoscia, si è risolta positivamente, grazie all'intervento delle autorità e alla collaborazione dei presenti. Questo episodio sottolinea l'importanza di attenzione e responsabilità nei confronti dei minori durante i viaggi pubblici.

Monza, 3 gennaio 2026 – Altro che 'Mamma ho perso l'aereo', lo spassoso film con Macaulay Culkin: stavolta invece che in volo, un bambino si è ritrovato dimenticato a bordo di un treno e ne sono seguiti momenti di autentica apprensione. Momenti di grande paura vissuti l'altra sera al piazzale della stazione ferroviaria di Monza. Pericolo soltanto sfiorato, però, grazie alla collaborazione e al polso dimostrato dagli agenti delle polizie locali di Monza e Seregno per una vicenda che ovviamente avrebbe potuto avere altri esiti ma si è conclusa invece fortunatamente con un lieto fine. Comincia tutto nel tardo pomeriggio di venerdì, quando una donna – in evidente stato di agitazione – si è rivolta agli agenti presenti in stazione, confessando di aver perso il proprio bambino di nove anni, rimasto da solo su un treno diretto a Como.

