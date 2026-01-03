A Monteforte Irpino, un uomo di 56 anni è stato rinvenuto senza vita nella propria abitazione. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto. La comunità si trova in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte delle forze dell’ordine.

Monteforte Irpino, 3 gennaio 2026 – Un uomo di 56 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. La scoperta ha fatto scattare l’allarme e ha portato all’intervento dei soccorsi.L’intervento dei soccorsi e i primi accertamentiI Vigili del Fuoco sono giunti sul posto per. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Monteforte Irpino, tragedia in casa: uomo trovato privo di vita

