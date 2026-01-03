Monopattini elettrici il Governo ha deciso | arriva la svolta clamorosa

Con l'inizio del nuovo anno, il Governo ha annunciato una importante novità riguardante i monopattini elettrici. La decisione mira a regolamentare l’uso di questi mezzi, promuovendo una mobilità più sostenibile e sicura nelle città italiane. Questa misura rappresenta un passo importante verso una gestione più efficace del trasporto urbano, influenzando le norme e le abitudini di chi utilizza i monopattini elettrici quotidianamente.

Con il nuovo anno, arriva un'incredibile decisione da parte del Governo, legata ai monopattini elettrici. Ecco cosa sta per accadere La poca sicurezza, le strade piene zeppe di buche che non aiutano certo la guida di un veicolo con ruote strette e piccole, la mancanza di una vera e propria regolamentazione generale e i tanti (troppi) incidenti stradali che si sono sviluppati negli ultimi anni: molti governi nazionali stanno ponendo dubbi sull'utilizzo dei monopattini elettrici. Monopattini elettrici, arriva la clamorosa decisione del Governo – cityrumors.it Un fenomeno che si era sviluppato nel corso degli ultimi anni.

Monopattini elettrici, ora c’è il decreto: quando saranno obbligatorie targa e assicurazione - Roma, 14 novembre 2025 – Arriverà esattamente tra 149 giorni l'obbligo di contrassegno e assicurazione per i monopattini. quotidiano.net

Firenze, stop ai monopattini elettrici da aprile 2026 - A partire dal 1° aprile 2026 Firenze dirà addio ai monopattini in sharing, un servizio che ormai dilaga in tutte le grandi città europee: dopo due proroghe consecutive, il Comune ha stabilito, con una ... gazzetta.it

La Cassazione ha stabilito che le norme penali sulla guida in stato di ebbrezza si applicano anche ai monopattini elettrici, equiparati alle biciclette, con sanzioni che possono includere multa, ritiro della patente e persino arresto - facebook.com facebook

