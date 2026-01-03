Mohamed e la speranza di diventare paleontologo in Italia | Aiutatemi a fare il lavoro dei miei sogni
Mohamed Messai, 28 anni, desidera diventare paleontologo in Italia. Originario della Tunisia, affronta difficoltà nel trovare opportunità di lavoro nel settore a causa della scarsità di possibilità professionali nel suo paese. La sua passione per i fossili e il desiderio di realizzare il sogno di lavorare nel campo della paleontologia lo motivano a cercare supporto e occasioni per intraprendere questa carriera.
Mohamed Messai ha 28 anni e sogna di lavorare come paleontologo in Italia. Nella sua Tunisia, nonostante la ricchezza di fossili mancano le opportunità di carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it
