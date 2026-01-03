Mohamed Messai, 28 anni, desidera diventare paleontologo in Italia. Originario della Tunisia, affronta le limitate possibilità di carriera nel suo paese, nonostante la presenza di numerosi fossili. La sua richiesta è di aiuto per realizzare il sogno di lavorare nel campo della paleontologia, auspicando un futuro in cui possa contribuire alla ricerca e alla tutela del patrimonio paleontologico italiano.

Mohamed Messai ha 28 anni e sogna di lavorare come paleontologo in Italia. Nella sua Tunisia, nonostante la ricchezza di fossili mancano le opportunità di carriera. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Mohamed e la speranza di diventare paleontologo in Italia: “Aiutatemi a fare il lavoro dei miei sogni”

Leggi anche: Adriano Bettinelli: «La situazione in Italia per i ballerini è tremenda e senza tutele. Il tour con Mariah Carey? Il lavoro dei miei sogni»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Mohamed e la speranza di diventare paleontologo in Italia: Aiutatemi a fare il lavoro dei miei sogni.

Mohamed e la speranza di diventare paleontologo in Italia: “Aiutatemi a fare il lavoro dei miei sogni” - Nella sua Tunisia, nonostante la ricchezza di fossili mancano le opportunità di carriera. fanpage.it