Il Comune ha espresso supporto all'iniziativa di intitolare un luogo pubblico a Mike Mitchell, ricordato per il suo contributo. La proposta, nata dal nostro giornale e supportata da una petizione online, sta prendendo forma, segnando un passo importante nel riconoscimento della sua memoria. Un gesto che testimonia l’importanza di preservare il suo ruolo nella comunità e di onorare la sua figura pubblica.

Qualcosa sta iniziando a muoversi. L’idea lanciata dal nostro giornale di intitolare un luogo pubblico al compianto Mike Mitchell e la conseguente petizione online hanno infatti trovato riscontro. L’amministrazione comunale, contattata al riguardo, ci ha fatto sapere di condividere l’iniziativa sia come premesse che come valori fondanti. Ovviamente ci sarà prima bisogno di tutti gli approfondimenti necessari per avviare l’iter per l’intitolazione che avrà poi percorsi, più o meno lunghi, a seconda del luogo simbolo individuato. La toponomastica ha infatti tempi dilatati per le vie o le strade, mentre più brevi sono gli iter delle intitolazioni che riguardano i luoghi in cui, invece, non ci sono civici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mitchell verrà ricordato. Il Comune appoggia l’idea

Mitchell verrà ricordato. Il Comune appoggia l’idea - Il ’professore’ avrebbe compiuto 70 anni: giusto ritirare la maglia numero 4 . msn.com