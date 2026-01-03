Miracolo nella tragedia di Crans Montana | Pregavo ed è successo questo
Nella tragedia di Crans Montana, alcune persone sono riuscite a salvarsi nonostante la gravità dell’incidente. Un testimone ha condiviso come, pregando durante l’emergenza, abbia trovato forza e speranza in un momento difficile. Questa vicenda ricorda l’importanza della solidarietà e della speranza anche nelle situazioni più difficili.
La tragedia di Crans Montana ha procurato diverse vittime, ma ci sono anche persone che sono riuscite a salvarsi. Ed una delle superstiti ha voluto raccontare la sua storia Mentre in Svizzera proseguono le indagini per cercare di ricostruire meglio la dinamica della tragedia di Crans Montana, alcune famiglie continuano a sperare che fra i feriti non riconosciuti ci siano i propri figli e parenti. Una fiammella flebile in giorni d’inferno per tutti loro. Le vittime in questo momento sono oltre 40, ma si tratta di un numero provvisorio. Per fortuna c’è chi è riuscito a sopravvivere a questo dramma. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
