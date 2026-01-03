Nella tragedia di Crans Montana, alcune persone sono riuscite a salvarsi nonostante la gravità dell’incidente. Un testimone ha condiviso come, pregando durante l’emergenza, abbia trovato forza e speranza in un momento difficile. Questa vicenda ricorda l’importanza della solidarietà e della speranza anche nelle situazioni più difficili.

La tragedia di Crans Montana ha procurato diverse vittime, ma ci sono anche persone che sono riuscite a salvarsi. Ed una delle superstiti ha voluto raccontare la sua storia Mentre in Svizzera proseguono le indagini per cercare di ricostruire meglio la dinamica della tragedia di Crans Montana, alcune famiglie continuano a sperare che fra i feriti non riconosciuti ci siano i propri figli e parenti. Una fiammella flebile in giorni d’inferno per tutti loro. Le vittime in questo momento sono oltre 40, ma si tratta di un numero provvisorio. Per fortuna c’è chi è riuscito a sopravvivere a questo dramma. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Miracolo nella tragedia di Crans Montana: “Pregavo ed è successo questo”

Leggi anche: Strage di Crans-Montana, Cristina Chiabotto e famiglia in vacanza nella località della strage: "Che tragedia"

Leggi anche: Crans-Montana, ragazza 16enne di Milano ricoverata in coma. L'amico salvo per miracolo: non l'hanno fatto entrare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Crans-Montana, ragazza milanese di 16 anni in coma: l'amico salvo per miracolo perché respinto all'ingresso del bar; Crans-Montana: 40 morti e 119 feriti, ancora dispersi sei ragazzi italiani. Sicurezza sotto accusa - Strage di Crans-Montana: l’ipotesi di un dispositivo pirotecnico all’origine del rogo; Tra i sopravvissuti alla strage di Crans Montana un giovane genovese. Il nonno: È vivo per miracolo; I sopravvissuti all'incendio in Svizzera: «C'è chi ha visto bruciare gli amici». «Nessuno sa dov'è mia sorella».

Crans Montana, il papà di Chiara Costanzo: «Mia figlia non c’è più, ho perso la speranza. Era finita nel locale per caso» - Chiara Costanzo, sedicenne milanese, è una dei giovani ancora dispersi dopo la strage a Crans Montana. ilgazzettino.it