Mio padre mi immergeva nell’acqua sporca mi chiudeva in una cantina infestata di topi e mi faceva bere alcol a 5 anni | la storia di Maude Julien

La storia di Maude Julien racconta di un’infanzia segnata da abusi e violenze, tra punizioni fisiche e emotive, che hanno lasciato cicatrici profonde. Un percorso di resistenza e rinascita, testimonianza di una giovane donna che, nonostante le difficoltà, ha trovato la forza di ricostruire sé stessa e la propria vita.

Quella di Maude Julien è una storia di abusi e soprusi durati anni, tra punizioni corporali e violenze emotive indicibili. Tutto inizia nel 1936 quando un uomo francese di nome Louis Didier convince una giovane coppia di minatori a consegnargli la loro figlia di sei anni, Jeannine, promettendo di educarla, nutrirla e crescerla, in cambio dell'impegno dei genitori a non cercarla mai più. È solo il primo tassello di un elaborato piano per " generare un figlio sovrumano, cresciuto per sopravvivere ai mali più abominevoli del mondo, dai campi di concentramento nazisti alla tortura dell'acqua" si legge sul Daily Mail che riporta la vicenda.

