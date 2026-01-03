Minaccia varie donne di diffusione di video intimi | arrestato
La Polizia di Sora ha eseguito un arresto in carcere nei confronti di un uomo residente nella città, accusato di aver minacciato diverse donne di diffondere video intimi. L'intervento si inserisce in un'operazione volta a tutelare la privacy e la sicurezza delle persone coinvolte, dimostrando l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare comportamenti illeciti di natura minatoria.
La polizia di Stato di Sora ha dato esecuzione alla misura cautelare in carcere nei confronti di un uomo residente proprio nella città volsca. Il sorano, destinatario della misura, si è reso più volte protagonista di minacce nei confronti di donne, che venivano costrette ad avere rapporti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
