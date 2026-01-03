Minaccia e picchia la convivente | denunciato 45enne violento

Un uomo di 45 anni è stato denunciato dopo aver minacciato e aggredito la convivente. La sua condotta violenta ha attirato l’attenzione di un cittadino che, preoccupato per la sicurezza della donna, ha chiamato prontamente le emergenze. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire la situazione e di prendere i provvedimenti necessari. L'episodio evidenzia l’importanza di segnalare comportamenti violenti per tutelare le persone coinvolte.

