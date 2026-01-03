Il 2025 si caratterizza per la crescente concentrazione di ricchezza, con il 25% del patrimonio mondiale nelle mani di appena otto persone. Mentre i mercati globali attraversano periodi di elevata volatilità, i dati evidenziano un aumento significativo delle fortune dei più ricchi, sottolineando una dinamica di grande divergenza tra ricchi e restanti. Questa tendenza solleva questioni sulla distribuzione della ricchezza a livello mondiale e sulle sue implicazioni future.

Milano – Il 2025 verrà ricordato dagli storici dell’economia come l’anno della “grande divergenza”. Mentre i listini globali affrontavano una volatilità degna dei periodi più turbolenti del secolo, il patrimonio dei 500 uomini più ricchi al mondo ha segnato un incremento record di 2.200 miliardi di dollari. Una cifra che non riflette solo l’andamento delle borse, ma una mutazione genetica del capitalismo moderno, sempre più spinto dall’automazione e dalla corsa allo spazio. Sempre più ricchi con l’intelligenza artificiale. Patrimoni miliardari da far impallidire: Musk stacca Bezos e Zuckerberg La geopolitica come acceleratore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Miliardari sempre più ricchi: l’anno della ‘grande divergenza’. Il 25% della ricchezza mondiale nelle mani di 8 uomini

