Milei su cattura Maduro | La libertà avanza Dittatura atroce

Il commento di Milei su Maduro evidenzia la gravità della situazione politica in Venezuela. Descrivendo il regime di Nicolás Maduro come una dittatura atroce, il leader argentino sottolinea come la repressione e il narcoterrorismo continuino a minacciare la stabilità della regione. Questa analisi mette in luce l'importanza di un’attenzione costante verso le questioni di libertà e diritti umani in America Latina.

Milei esulta per l'attacco Usa al Venezuela e la cattura di Maduro - In un post sui social, Milei ha definito l’evento una vittoria della libertà, scrivendo: “La libertad avanza. globalist.it

Milei esulta per l’arresto di Maduro: Cuba lo difende, Petro invoca l’Onu e agita lo scenario internazionale - Reazioni di Milei e messaggi su XJavier Milei esulta sui social per la presunta cattura di Nicolás Maduro e della moglie Cilia Flores, rilanciando su ... assodigitale.it

Milei brinda alla cattura del presidente venezuelano, Cuba si schiera con Maduro, Petro: "Si riunisca l'Onu". La condanna dell'ex presidente Morales. Le reazioni in America Latina #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/01/03/milei-brinda-alla-catt - facebook.com facebook

Milei brinda alla cattura del presidente venezuelano #Maduro. x.com

