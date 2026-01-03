Milei su cattura Maduro | La libertà avanza Dittatura atroce
Il commento di Milei su Maduro evidenzia la gravità della situazione politica in Venezuela. Descrivendo il regime di Nicolás Maduro come una dittatura atroce, il leader argentino sottolinea come la repressione e il narcoterrorismo continuino a minacciare la stabilità della regione. Questa analisi mette in luce l'importanza di un’attenzione costante verso le questioni di libertà e diritti umani in America Latina.
(Agenzia Vista) Buenos Aires, Argentina, 03 gennaio 2026 “La dittatura atroce e inumana del narcoterrorista Nicolas Maduro estende un'ombra oscura sulla nostra Regione. Questo pericolo e questa vergogna non possono continuare ad esistere. L'Argentina appoggia la pressione degli Stati Uniti e di Donald Trump per liberare il popolo venezuelano. Condanniamo questo esperimento autoritario”. Lo ha detto il Presidente dell'Argentina Javier Milei riguardo il Governo di Nicolas Maduro in Venezuela. Courtesy: X Javier Milei Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it
