Milei su cattura Maduro | La libertà avanza Dittatura atroce – Il video

Il video di Milei su Maduro evidenzia la gravità della situazione politica in Venezuela, sottolineando come la dittatura di Nicolás Maduro rappresenti una minaccia per la stabilità regionale. La sua analisi mette in luce le conseguenze di un regime che limita le libertà e perpetua forme di oppressione, contribuendo a una maggiore consapevolezza sui rischi di un sistema autoritario in America Latina.

(Agenzia Vista) Buenos Aires, Argentina, 03 gennaio 2026 “La dittatura atroce e inumana del narcoterrorista Nicolas Maduro estende un’ombra oscura sulla nostra Regione. Questo pericolo e questa vergogna non possono continuare ad esistere. L’Argentina appoggia la pressione degli Stati Uniti e di Donald Trump per liberare il popolo venezuelano. Condanniamo questo esperimento autoritario”. Lo ha detto il Presidente dell’Argentina Javier Milei riguardo il Governo di Nicolas Maduro in Venezuela. Courtesy: X Javier Milei Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo Milei su cattura Maduro: La libertà avanza. 🔗 Leggi su Open.online

