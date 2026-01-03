Milano più cara 60% in più di Napoli

Nel 2025, Milano rimane la città italiana con il costo della vita più elevato, con un incremento del 60% rispetto a Napoli, che si conferma come la città più economica del paese. Questa differenza riflette le variazioni nei prezzi di alloggi, servizi e beni di consumo tra le due metropoli, influenzando le scelte di residenti e investitori.

15.35 Milano si conferma anche nel 2025 la città italiana col più alto costo della vita. La più economica è Napoli. Emerge da uno studio Codacons sui dati del Mimit. Per un paniere di prodotti ortofrutticoli, alimentari e servizi, come dentista, parrucchiere, tintoria, a Milano si paga 600 euro,62% in più di Napoli. Dopo Milano: Aosta e Bolzano. Dopo Napoli: Palermo e Catanzaro. Un esempio: in media in Italia un panino al bar costa 3,80 euro. A Milano 5,70. Otturazione dentista? Record di Aosta: 176 euro. A Napoli 70 euro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

