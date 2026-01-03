Milan-Roma 0-0 del campionato Primavera 1 in diretta | si parte! | LIVE NEWS

Alle 18^ giornata del campionato Primavera 1 2025-26, si affrontano Milan e Roma allo 'Sportitalia Village' di Carate Brianza. La partita, in diretta, rappresenta un momento importante della stagione per entrambe le squadre, che cercano punti preziosi in questa fase del torneo. Segui con noi tutte le aggiornamenti e gli sviluppi in tempo reale.

Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Serie A, Cagliari-Milan 0-0 dopo i primi 45': rossoneri in trasferta per andare in vetta Penultima giornata del girone d'andata. Le milanesi e il Napoli, impegnato a Roma contro la Lazio, si contendono il titolo di campioni d'inverno La cronaca testuale su Raine; Serie A, ok Milan, Napoli e Inter. Bologna-Sassuolo 1-1. HIGHLIGHTS; CIFRE E CURIOSITÀ | Il Milan non perde da 14 giornate. Verona, 7 gol presi di testa.

Primavera, Milan-Roma (0-0): inizia la gara... - 6' La prima conclusione in porta è del Milan: cross dalla destra e colpo di testa di Mancioppi, De Marzi blocca centralmente senza problemi. milannews.it