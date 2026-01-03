Il Milan, con nove clean sheet in 17 giornate, raggiunge un traguardo che non si vedeva dalla stagione 2011/12. Questi numeri evidenziano una solidità difensiva che va oltre le parole, riflettendo un equilibrio ritrovato e una crescita costante. La vittoria a Cagliari testimonia come la squadra abbia ristabilito una mentalità difensiva efficace, fondamentale per il percorso stagionale.

Ci sono numeri che raccontano più delle parole. Il Milan che vince a Cagliari non è solo una squadra cinica, ma una squadra che ha riscoperto la cultura della porta chiusa. Il successo di misura in Sardegna consegna ai rossoneri un dato che pesa: nove clean sheet nelle prime 17 giornate di campionato. Un traguardo che mancava da oltre un decennio. E il dettaglio non è affatto secondario. Lo 0-1 dell’Unipol Domus non è un episodio isolato. Arriva dopo il 3-0 contro il Verona a San Siro e certifica una continuità difensiva che sta diventando marchio di fabbrica del Milan. Due gare consecutive senza subire gol, nove complessive in 17 partite: numeri che collocano i rossoneri tra le difese più affidabili del campionato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, nove clean sheet in 17 giornate: non accadeva dal 2011/12

Leggi anche: Paris Saint Germain-Strasburgo (venerdì 17 ottobre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Parigini vittoriosi e clean sheet per Chevalier?

Leggi anche: Lecce-Pisa (venerdì 12 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Almeno un clean sheet all’Arena Garibaldi

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cagliari-AC Milan 0-1, Serie A Enilive 2025/2026: le statistiche; Milan, ecco Nkunku: doppietta e Verona ko 3-0; Il Milan ritrova la solidità difensiva: Allegri tra clean sheet e un obiettivo ben preciso; Milan-Verona, Tomori: Clean sheet importante per la fiducia e va sul suo ruolo.

Il Milan ottiene il nono clean sheet del campionato, il secondo consecutivo - Il Milan espugna Cagliari e lo fa con una vittoria sporca, vincendo con il proverbiale corto muso allegriano grazie alla rete del rientrante Rafael Leao a inizio ripresa. milannews.it