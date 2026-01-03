Milan lo 0-0 non è un problema | sei vittorie su sette dopo l’intervallo

Il Milan di questa stagione dimostra una costante: dopo l’intervallo, ottiene sette vittorie su sette partite. Lo 0-0 all’intervallo non rappresenta un problema, ma piuttosto un momento di riflessione e preparazione. Questo atteggiamento testimonia una squadra paziente, capace di mantenere equilibrio e concentrazione, elementi fondamentali nel percorso di crescita e nel raggiungimento degli obiettivi stagionali.

C’è un tratto ricorrente che accompagna il Milan di questa stagione e che racconta più di qualsiasi etichetta tattica: la pazienza. Anche contro il Cagliari, i rossoneri sono andati all’intervallo sullo 0-0. Non è una novità, né un campanello d’allarme. Al contrario, è diventato un marchio riconoscibile. Milan, lo 0-0 che non spaventa più. Quella di Cagliari è stata la settima volta in campionato in cui il Milan ha chiuso il primo tempo senza reti. Un dato che, letto superficialmente, potrebbe suggerire difficoltà offensive. Ma il campo racconta altro: sei volte su sette, lo 0-0 all’intervallo è stato il preludio alla vittoria. 🔗 Leggi su Milanzone.it

