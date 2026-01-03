Milan Leao al 90esimo | La squadra è sulla giusta strada Allegri mi ha detto…

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha commentato la vittoria contro il Cagliari al termine della partita della 18ª giornata di Serie A. Intervistato da 'Sky Sport', Leao ha sottolineato il percorso positivo della squadra e ha condiviso alcune parole di incoraggiamento ricevute da Allegri. La partita si è disputata alla 'Unipol Domus' di Cagliari, confermando l’andamento stabile del Milan in questa fase della stagione.

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

