Milan Gimenez scherza sui social riguardo il suo infortunio | ecco il video in compagnia della sorella

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, ha condiviso sui social un video in compagnia della sorella, ironizzando sulla sua condizione. Intanto, l'allenatore Massimiliano Allegri ha confermato che il giocatore resterà fuori dal campo per circa quattro mesi a causa di un infortunio. La vicenda mette in evidenza l'importanza di monitorare con attenzione gli infortuni e le tempistiche di recupero dei calciatori.

La sorella di Gimenez all'attaccante: "Non andrai mica a giocare a calcio" - Il bomber del Milan, fermo ai box dopo l'ultimo infortunio, cammina con le stampelle e scherza con la sorella. corrieredellosport.it

Milan, l’agente di Giménez chiude alla partenza via social - Giménez rimane al Milan: arriva anche la conferma dal suo agente Rafaela Pimenta. gianlucadimarzio.com

#Tare Su #Fullkrug: “Al Milan mancavano delle caratteristiche dopo l’infortunio di Gimenez, siamo stati bravi a inserire Fullkrug, porta tanta fisicità e presenza e anche entusiasmo. Siamo sopresi della sua forma, ci aiuterà. #Nkunku Mai messo in discussione, x.com

«MILAN, CASO GIMÉNEZ: STAGIONE COMPROMESSA E ADDIO A GIUGNO! ALLEGRI CONFERMA IL LUNGO STOP» #Gimenez #Milan #Calciomercato #Allegri #Fullkrug #Mondiali2026 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.