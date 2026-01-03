Milan Fullkrug esulta sui social dopo l’esordio | Inizio anno perfetto Mi sento già a casa

Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan, ha esordito con entusiasmo nella partita contro il Cagliari, contribuendo alla vittoria per 1-0 di Rafa Leao. Dopo il debutto, Fullkrug ha condiviso sui social la sua soddisfazione, commentando di sentirsi già a casa e di vivere un inizio d’anno positivo. Questa prima apparizione segna un passo importante nel suo percorso con il club rossonero.

Il nuovo attaccante del Milan Niclas Fullkrug ha esordito contro il Cagliari. Ecco la sua gioia nel post pubblicato su Instagram dopo la vittoria 1-0 firmata da Rafa Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

