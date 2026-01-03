Milan De Winter si riscatta Maignan resta? Occhio al rinnovo a sorpresa Nkunku e Mateta …

Da pianetamilan.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan si prepara a affrontare una fase importante, con De Winter al centro dell’attenzione e parole di fiducia da parte della società. I prossimi giorni saranno decisivi anche per il futuro di Maignan, con possibili sviluppi sul rinnovo. Sul mercato si fanno strada anche i nomi di Nkunku e altri giocatori, mentre si definiscono le strategie per la stagione successiva.

Milan, belle parole per De Winter. Giorni cruciali per Maignan e un possibile rinnovo a sorpresa. Nkunku e non solo sul mercato. Ecco le top news di Pianeta Milan del 03 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan de winter riscattaMilan, De Winter tra i migliori in campo contro il Cagliari: il riscatto e cosa cambia sul mercato dei rossoneri - Milan, dagli errori contro il Napoli di Hojlund alla prestazione perfetta contro il Cagliari: De Winter si riscatta e Allegri cambia idea sul mercato ... msn.com

milan de winter riscattaDe Winter e Leao svelano cosa è successo nello spogliatoio del Milan a Cagliari: cosa ha detto Allegri - Koni De Winter e Rafael Leao raccontano cosa è successo all'intervallo e svelano il discorso ... fanpage.it

milan de winter riscattaDe Winter, ecco il riscatto. Le pagelle: "Non fa sentire la mancanza di Gabbia. Più personalità e puntualità" - Dopo la prova sufficiente contro il Verona il centrale belga sale di livello a Cagliari, annullando completamente Kiliçsoy. milannews.it

