Milan De Winter dopo il Cagliari | Con fiducia e continuità esce il vero me

Koni De Winter, difensore del Milan, ha commentato la sua prestazione dopo la partita contro il Cagliari, valida per la 18ª giornata di Serie A. Intervistato da 'Sky Sport', ha sottolineato l’importanza di affrontare le sfide con fiducia e continuità, evidenziando come questi aspetti contribuiscano a far emergere il suo vero carattere e rendimento in campo.

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, De Winter dopo il Cagliari: “Con fiducia e continuità esce il vero me” Leggi anche: Verso Cagliari-Milan, Allegri conferma De Winter in difesa e Nkunku davanti Leggi anche: Juventus interessata a De Winter: scambio in vista con il Milan? Le ultime di calciomercato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Milan verso il Verona: attesa per Leao, Nkunku resta in allerta. Confermato De Winter; Federico Gatti è l’obiettivo di mercato del Milan, proposto uno scambio alla Juventus; Milan-Verona, Rafael Leao a rischio. Gabbia out: in difesa fiducia a De Winter; Non solo De Winter e Ricci, il Milan ha fatto un'altra proposta alla Juve per arrivare a Gatti: la risposta è perentoria. De Winter nel post partita: «Ci aspettavamo questo approccio dal Cagliari! Noi lavoriamo step by step» - Koni De Winter, giocatore del Milan, è intervenuto nel post partita del match della 18a giornata contro il Cagliari. cagliarinews24.com

De Winter: "All'intervallo il mister ci ha svegliato un po'. Con questa maglia si sogna sempre" - Koni De Winter, oggi autore di un’ottima prestazione, è stato intervistato da DAZN al termine di Cagliari- milannews.it

De Winter a Sky: "Con continuità e fiducia esce il vero De Winter" - Koni De Winter, oggi impegnato da titolare al centro della difesa per via ... milannews.it

CAGLIARI-MILAN, FORMAZIONE UFFICIALE: Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao - facebook.com facebook

Formazione ufficiale #Milan Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Leao #CagliariMilan Pavlovic in panchina x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.