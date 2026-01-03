milan allegri tanto astuto quanto decisivo nel mezzo anche un grande fattore su cui contare

Il Milan di Allegri si conferma una squadra strategica e affidabile, grazie anche all'apporto decisivo di Leao in attacco. La vittoria contro il Cagliari ha permesso ai rossoneri di salire temporaneamente al primo posto in classifica, in attesa del risultato dell’Inter. Un momento importante per i campioni in carica, che dimostrano continuità e solidità nel percorso stagionale.

Milan, la scelta di Allegri e la vittoria contro il Cagliari dove ha inciso Leao centravanti. Ecco l’analisi Il Milan supera il Cagliari e si prende momentaneamente la vetta della classifica, in attesa della risposta dell’Inter domenica sera. Sul Corriere dello Sport Alberto Polverosi analizza la vittoria rossonera, sottolineando il paradosso di una squadra prima . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Milan, Allegri punge Leao: “A sinistra si addormenta”. E sulla quota scudetto… - Prosegue l'analisi: "Nel primo tempo abbiamo preso tre tiri in un minuto, poi è passato stando ordinati. tuttosport.com