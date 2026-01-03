Michele Molteni lo youtuber lecchese che guadagna un milione e mezzo di euro
Michele Molteni, youtuber di Costa Masnaga, ha condiviso recentemente i suoi guadagni del 2025, confermando la sua posizione tra i principali creator italiani. Con una crescita costante, il suo reddito ha raggiunto circa 1,5 milioni di euro, riflettendo l'importanza del suo lavoro nel panorama digitale. Questa cifra testimonia l’impatto e la sostenibilità della sua attività online nel contesto attuale dei contenuti digitali.
