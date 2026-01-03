Michele in battaglia per i suoi figli | Andrò davanti all’ambasciata

Michele, residente a Forlì, si trova a casa, ma il suo pensiero è rivolto lontano, in Giappone, dove vivono i suoi tre figli. Determinato a tutelare il loro futuro, ha annunciato che si presenterà davanti all’ambasciata, dimostrando il suo impegno e la volontà di affrontare le sfide per la famiglia. La sua storia riflette il legame forte e la determinazione di un padre nel difendere i propri cari, ovunque si trovino.

Michele è a casa. A Forlì. Il suo cuore però batte fino all'altro capo del mondo. In Giappone. Dove sono i suoi tre figli. Lucia di 7 anni, Lorenzo di 5 ed Emilio di 3. Michele non li vede da oltre due mesi. Da quando cioè sua moglie, ex fornaia giapponese, se n'è andata di casa. Dalla sera alla mattina. Lui l'aveva conosciuta anni prima. Quando cioè Michele Dall'Arno, 43 anni, fa una scelta di vita tranciante. Va nella Terra del Sol Levante a fare il prof universitario di fisica teorica. Lì conosce l'amore. Che l'ha ora trascinato nel dramma: quello della perdita dei suoi figli, portati via dalla madre: "In Giappone è un'usanza millenaria.

