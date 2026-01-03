Michele Epifani | 7 anni in FC Juventus

Michele Epifani, 55 anni, vanta sette anni di esperienza con il F.C. Juventus. Appassionato di calcio da oltre 50 anni, ha maturato una conoscenza approfondita di questo sport, seguendo con attenzione ogni sua sfaccettatura. La sua carriera è caratterizzata da un impegno costante e una passione duratura, che lo hanno portato ad approfondire vari aspetti del calcio professionistico e amatoriale.

Sono Michele Epifani, 55 anni. E, da almeno 50, appassionato dal mondo del Calcio in tutti i suoi aspetti. E nelle mille sfaccettature che ne conseguono. Pur seguendo il football a 360°, italiano ed estero e ritenendomi soprattutto un appassionato di questo magnifico sport, da sempre sono un grande fan della vecchia Signora. E, quindi, dell’amata e anche odiata Juventus. Mi considero un fan e non un tifoso. In quanto, a differenza dei tifosi, riesco ad essere spesso critico nei confronti della mia squadra del cuore. Per dovere di sintesi, non posso fare la storia della Juve degli ultimi 50 anni. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Michele Epifani: 7 anni in F.C. Juventus Leggi anche: Da Epifani a Cofferati, i veri senatori a vita sono gli ex sindacalisti Leggi anche: Al via la mostra delle opere pittoriche di Giulia Epifani a Novoli

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.