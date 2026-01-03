Mia figlia Chiara Costanzo non c’è più Abbiamo sperato fino all’ultimo poi una telefonata ti fa crollare il mondo addosso Non sei mai pronto | parla il padre di una delle vittime di Crans-Montana

Questa testimonianza esprime il dolore di un genitore che ha perso la propria figlia, Chiara Costanzo, in seguito a un incidente a Crans-Montana. Attraverso parole sincere e sobrie, si condividono i momenti di speranza e il colpo improvviso di una notizia che cambia tutto, sottolineando il dolore di un padre che si confronta con una perdita incolmabile.

"Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. Un dolore sordo, indicibile: la mia amata Chiara non c'è più". Sono queste le parole di Andrea Costanzo, ex dirigente di un'industria farmaceutica e padre di Chiara Costanzo, 16enne milanese, una delle giovanissime vittime dell'incendio di Crans-Montana, dove a Capodanno hanno perso la vita almeno 47 persone. L'uomo parla in una lunga intervista al Corriere della Sera, a cui racconta le ore di speranza in cui la sua Chiara poteva ancora risultare tra i feriti non identificati. Poi è arrivata la telefonata che gli ha fatto crollare il mondo addosso: "Non sei mai pronto.

