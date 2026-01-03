Mi auguro che questo sia il secolo dell’Isis non di Usa o Cina La frase shock di Massimo Fini sul Fatto quotidiano di Marco Travaglio

L’intervento di Massimo Fini, pubblicato sul Fatto Quotidiano, solleva riflessioni sulla possibile evoluzione dei protagonisti globali nel nuovo secolo. L’autore esprime il desiderio che il XXI secolo possa essere caratterizzato da dinamiche diverse rispetto al passato, auspicando un ruolo che non sia dominato né dagli Stati Uniti né dalla Cina, ma che possa essere segnato da altri attori, come l’Isis, in un contesto di complessità geopolitica.

«Il Novecento è stato il secolo americano, il Duemila sarà di altri, probabilmente della Cina, ma forse anche, ed è ciò che mi auguro, dell’Isis». È con questo augurio choc che si conclude il commento di Massimo Fini «Trump attacca il Venezuela e certifica la debolezza Usa» su Il Fatto quotidiano di sabato 3 gennaio 2026. Un articolo scritto prima che Donald Trump avviasse l’operazione militare in Venezuela con la cattura di Nicolas Maduro e della consorte. Secondo Fini già le mosse precedenti di Trump avevano dimostrato la debolezza americana «perché gli Stati Uniti non si sentono più padroni del mondo». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Il marò Latorre querela Marco Travaglio per diffamazione per un articolo sul Fatto e per questo video

Leggi anche: Infortunio Bremer, Castellacci teme questo: «Può avere una ripercussione a livello psicologico, mi auguro che non ci sia. Per la Juve è stato un problema serio ma…»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Cari amici, Oggi salutiamo il primo quarto di questo nuovo secolo: Vi auguro un 2026 ricco di meravigliose sorprese, in cui possiate portare con voi tutto il meglio dell'anno che va via...qui ci sono i miei momenti top del 2025 (Collage)! Dott. Claudio Cerchion - facebook.com facebook