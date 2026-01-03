Mettere in sicurezza le cave dismesse anche per bloccare il deposito di scorie nucleari

Un progetto dedicato alla messa in sicurezza delle cave dismesse nella Tuscia, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e prevenire il deposito di scorie nucleari. L’intervento mira a trasformare aree critiche in spazi sicuri e controllati, promuovendo il rispetto delle normative e la tutela della salute pubblica attraverso interventi di recupero e presidio territoriale.

Un piano per la messa in sicurezza, la tutela ambientale e il recupero delle cave dismesse della Tuscia, trasformandole da criticità a presidio di legalità e salute pubblica. È la proposta avanzata da Bengasi Battisti, consigliere comunale di Corchiano, che lancia un appello alla Provincia di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

