Mettere in sicurezza le cave dismesse anche per bloccare il deposito di scorie nucleari

Un progetto dedicato alla messa in sicurezza delle cave dismesse nella Tuscia, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e prevenire il deposito di scorie nucleari. L’intervento mira a trasformare aree critiche in spazi sicuri e controllati, promuovendo il rispetto delle normative e la tutela della salute pubblica attraverso interventi di recupero e presidio territoriale.

Un piano per la messa in sicurezza, la tutela ambientale e il recupero delle cave dismesse della Tuscia, trasformandole da criticità a presidio di legalità e salute pubblica. È la proposta avanzata da Bengasi Battisti, consigliere comunale di Corchiano, che lancia un appello alla Provincia di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - "Mettere in sicurezza le cave dismesse, anche per bloccare il deposito di scorie nucleari" Leggi anche: Laghi nelle cave dismesse, ecco il progetto anti siccità da 200mila euro inattuato Leggi anche: Riapertura cave dismesse, sale la protesta: “Danno che scende a valle” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Proposta d’azione per la messa in sicurezza e tutela delle cave dismesse; Proposta d’azione per la messa in sicurezza e la tutela delle cave dismesse nella Tuscia come strumento di difesa ambientale e sanitaria; Riapertura cave dismesse, sale la protesta: “Danno che scende a valle”; Bengasi Battisti: proposta in tre punti per rendere sicure le cave dismesse. Le cave dismesse diventano ambiente protetto per le api - Un progetto che vuole trasformare le tante cave dismesse del Veneto in un ambiente di vita protetto per le api, sempre più rare e tanto preziose per l’agricoltura. ilsole24ore.com I vigili del fuoco stanno operando per mettere in sicurezza l'area. Indaga la polizia. - facebook.com facebook Abbiamo stanziato 1,19 milioni per mettere in sicurezza tratti di versanti instabili interessati da fenomeni franosi lungo l’itinerario della #reteescursionistica lombarda (800 km). Risorse che serviranno anche per riqualificare infrastrutture di attraversamento lung x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.