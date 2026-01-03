Metro B di Roma ecco le nuove sei stazioni | quali sono e quanto tempo ci vorrà per realizzarle

Sono state pianificate sei nuove stazioni per la metropolitana B di Roma, suddivise in due tratte: da Rebibbia a Casal Monastero e da Casal Monastero a Setteville. Questo ampliamento mira a migliorare la mobilità nella zona e ridurre i tempi di percorrenza. La realizzazione delle nuove stazioni rappresenta un passo importante per l’efficientamento del sistema di trasporto pubblico capitolino. I tempi di completamento e la data di apertura saranno comunicati nelle prossime fasi del progetto.

Pronto il tracciato delle nuove sei stazioni della metro B. Due tratte: da Rebibbia a Casal Monastero e da Casal Monastero a Setteville. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Piange il telefono. Le nuove stazioni metro di Roma sono senza rete Leggi anche: Roma, la metro C diventa un museo: ecco cosa c'è nelle nuove stazioni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. La metro B di Roma chiuderà la sera per i test sui nuovi treni Hitachi; Metro D Roma, definito il tracciato della nuova linea: da Montesacro all’Eur; Metro B Roma, 6 nuove stazioni: 3,9 chilometri da Rebibbia a Setteville, tutte le nuove fermate; Nuove metropolitane di Roma, scelto il percorso della linea D: avrà 27 stazioni. Metro B Roma, 6 nuove stazioni: 3,9 chilometri da Rebibbia a Setteville, tutte le nuove fermate - Prima, all'una e mezza del pomeriggio, la giunta Gualtieri nell'ultima seduta del 2025, il 31, chiude il dossier sul prolungamento ... ilmessaggero.it

Metro B e B1 Roma, rodaggio dei treni senza lo stop anticipato alle 21 - Nel pacchetto delle decisioni assunte da Palazzo Senatorio a Capodanno non c'è soltanto (e basterebbe anche) la chiusura del primo step ufficiale per far partire l'iter ... ilmessaggero.it

Roma si espande: il prolungamento della metro B e le stazioni che arriveranno - Un altro passaggio tecnico è stato compiuto per il prolungamento della metro dalla Capitale verso Tivoli. msn.com

LA DOMUS DEL COMANDANTE: IL CASTRA SCOPERTO DURANTE GLI SCAVI DELLA METRO C Scoperta sotto piazzale Ipponio durante i lavori della metro C, la Domus del Comandante racconta il rapporto tra archeologia e infrastrutture a Roma. I dettagli - facebook.com facebook

Habemus metro C! @Roma @InfoAtac #Roma #trasportopubblico x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.