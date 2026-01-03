Meteo Italia Epifania al freddo e al gelo | neve anche a bassa quota Le previsioni

Le previsioni meteo per l’Italia indicano un’epifania caratterizzata da temperature basse e neve anche a quote basse. L’Europa centro-settentrionale è sotto l’influsso di una depressione alimentata da aria artica, determinando condizioni di freddo e instabilità atmosferica. Queste condizioni sono previste nel contesto di un inizio anno movimentato, con possibili effetti sul traffico e sulle attività all’aperto.

Il nuovo anno si apre all'insegna di un quadro atmosferico movimentato, con l'Europa centro-settentrionale dominata da una vasta depressione alimentata da aria di origine artica. Un sistema che, già nelle prime ore del 2026, inizia a influenzare anche l'Italia, richiamando correnti più miti e umide di Libeccio verso il Centro-Sud. Il risultato è un avvio d'anno fatto di contrasti, con piogge, nevicate in montagna e un temporaneo aumento delle temperature, prima di un deciso cambio di scenario che coinciderà con l'Epifania. La prima fase di questa evoluzione si concentra nella giornata di sabato 3 gennaio.

Epifania, le previsioni meteo del 6 gennaio: freddo intenso e rischio neve - In tutta Italia, la giornata sarà caratterizzata da freddo intenso, gelo e rischio neve fino a quote basse. tg24.sky.it

Meteo, Anticiclone Russo-Siberiano in costruzione: Italia e Europa si preparano al GRANDE FREDDO - siberiano in arrivo: grande freddo e neve sull'Italia per l'Epifania. meteogiornale.it

