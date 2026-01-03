L'arrivo di un'aria artica sta portando temperature in diminuzione su gran parte dell'Europa centro-occidentale, con la possibilità di neve anche in pianura in Italia durante la settimana dell’Epifania. Le previsioni indicano un coinvolgimento delle zone più pianeggianti, portando condizioni di maltempo e possibili nevicate nelle aree interessate. È importante monitorare gli aggiornamenti meteorologici per affrontare con cautela questa fase di cambiamento climatico.

Un’irruzione di aria artica è in discesa sull’ Europa centro-occidentale e nei prossimi giorni raggiungerà anche il Mediterraneo, favorendo la formazione di una depressione destinata a coinvolgere l’Italia nella prima parte della prossima settimana, Epifania compresa. Lo scenario sarà caratterizzato da un ulteriore calo delle temperature e da maltempo di stampo pienamente invernale, con nevicate anche a quote molto basse, localmente fino in pianura. Lunedì 5 gennaio: neve sull’Appennino centro-settentrionale. Nella giornata di lunedì 5 gennaio le precipitazioni nevose interesseranno l’ Appennino centro-settentrionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meteo, in arrivo la neve anche in pianura per la Befana: ecco le zone interessate

