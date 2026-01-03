Messico l’Ezln trent’anni dopo | così tutto cambia tranne quella lotta
Trent’anni dopo la nascita dell’EZLN, il movimento zapatista mantiene la sua visione di autonomia e giustizia sociale. Dal palco di Oventic, il Subcomandante Moisés sottolinea come, nonostante il tempo, alcuni principi fondamentali rimangano invariati. Questa analisi esplora come nel Messico contemporaneo, le lotte e le aspirazioni dei zapatisti continuino a influenzare il contesto sociale e politico del paese.
«La parola “comune” non è una cosa qualsiasi», dichiara il Subcomandante insurgente Moisés dal palco di Oventic, Caracol II, durante il discorso per il trentaduesimo anniversario dell’inizio della rivoluzione zapatista. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Vaccini, la clamorosa decisione è appena arrivata: dopo anni, cambia tutto
Leggi anche: "L'albero di via Marconi non è stato piegato dal vento, è così da oltre trent'anni"
Messico, migliaia festeggiano con la presidente Sheinbaum dopo il rinvio dei dazi di Trump - Claudia Sheinbaum ha registrato un aumento di popolarità grazie al tentativo di proteggere il Messico dai dazi degli Stati Uniti. it.euronews.com
#EZLN | Primo gennaio 1994: si compiono oggi 32 anni dall’inizio del levantamiento, 32 anni da quel giorno in cui un esercito di sognatori e sognatrici in passamontagna presero i maggiori centri del Chiapas (Messico) chiedendo libertà, giustizia, dignità, terra x.com
Il 1º gennaio 1994, in concomitanza con l'entrata in vigore del Trattato di Libero Commercio Nordamericano (NAFTA), l'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale (EZLN), un movimento radicale anticapitalista e indigenista, proclamò l’insurrezione. All'alba de - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.