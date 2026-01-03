Messico l’Ezln trent’anni dopo | così tutto cambia tranne quella lotta

Da cms.ilmanifesto.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Trent’anni dopo la nascita dell’EZLN, il movimento zapatista mantiene la sua visione di autonomia e giustizia sociale. Dal palco di Oventic, il Subcomandante Moisés sottolinea come, nonostante il tempo, alcuni principi fondamentali rimangano invariati. Questa analisi esplora come nel Messico contemporaneo, le lotte e le aspirazioni dei zapatisti continuino a influenzare il contesto sociale e politico del paese.

«La parola “comune” non è una cosa qualsiasi», dichiara il Subcomandante insurgente Moisés dal palco di Oventic, Caracol II, durante il discorso per il trentaduesimo anniversario dell’inizio della rivoluzione zapatista. . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

messico l8217ezln trent8217anni dopo cos236 tutto cambia tranne quella lotta

© Cms.ilmanifesto.it - Messico, l’Ezln trent’anni dopo: così tutto cambia tranne quella lotta

Leggi anche: Vaccini, la clamorosa decisione è appena arrivata: dopo anni, cambia tutto

Leggi anche: "L'albero di via Marconi non è stato piegato dal vento, è così da oltre trent'anni"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Messico, migliaia festeggiano con la presidente Sheinbaum dopo il rinvio dei dazi di Trump - Claudia Sheinbaum ha registrato un aumento di popolarità grazie al tentativo di proteggere il Messico dai dazi degli Stati Uniti. it.euronews.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.