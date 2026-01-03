Messico l’Ezln trent’anni dopo | così tutto cambia tranne quella lotta

Trent’anni dopo la nascita dell’EZLN, il movimento zapatista mantiene la sua visione di autonomia e giustizia sociale. Dal palco di Oventic, il Subcomandante Moisés sottolinea come, nonostante il tempo, alcuni principi fondamentali rimangano invariati. Questa analisi esplora come nel Messico contemporaneo, le lotte e le aspirazioni dei zapatisti continuino a influenzare il contesto sociale e politico del paese.

