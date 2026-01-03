mercato prima e seconda il porta romana punta tutto su forconi

Nel calciomercato di Prima Categoria, il Porta Romana ha annunciato l’ingaggio di Tommaso Forconi, attaccante con esperienza proveniente dall’Audace Galluzzo Oltrarno. Il giocatore, già passato da Fiesole e Belmonte, rappresenta un’importante aggiunta alla rosa della squadra, che punta a rafforzarsi per affrontare al meglio la stagione. L’attenzione rimane alta sui movimenti di mercato, con il club che intende consolidare la propria posizione in campionato.

Tanti movimenti nel calciomercato. In Prima Categoria il Porta Romana ha ingaggiato l’esperto attaccante Tommaso Forconi, proveniente dall’Audace Galluzzo Oltrarno, ma anche ex di Fiesole e Belmonte. L’ Ideal Club Incisa ha liberato l’attaccante Luca Tonielli, ex Resco Reggello, San Clemente e Tro.Ce.Do., che si è accasato al Vaggio Piandiscò in Seconda Categoria. Il difensore Lapo Tortelli, ex Sestese, Settimello e Calenzano, è passato all’ Albacarraia. In Seconda Categoria il Firenzuola ha tesserato il difensore Moth Ndiaye Fayé, che aveva iniziato la stagione in Promozione con la maglia della Fortis Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

